En la previa del choque por los octavos de final del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia, en las adyacencias de la cancha de Boca aparecieron varios pasacalles con frases de agradecimiento para el plantel, la dirigencia xeneize y para Leandro Paredes en particular, símbolo del conjunto de Rodolfo Arruabarrena.

Las mismas aparecían firmadas por la barra del conjunto azul y oro y decían: “Gracias cuerpo técnico, gracias comisión directiva por otra copa”, otra ubicada en uno de los accesos rezaba “el que más copas ganó”, en clara alusión a la disputa que el club de la Ribera mantiene con Independiente, a quien se lo denomina el “rey de copas”.

La otra, fue dedicada exclusivamente al capitán xeneize, Leandro Paredes y decía: “Gracias Leandro Paredes por defender nuestros colores” y la última de ellas, refiriéndose a la hinchada: “Gracias jugador Nº12 por ser la hinchada más grande del mundo”.

En la previa, también hubo festejos

Antes de que los planteles salgan a la cancha y ante la multitud que colmó la Bombonera, se llevó adelante un show de luces, mientras en el campo de juego había banderas que detallaban cada uno de los 19 títulos obtenidos por el Xeneize con el año y la imagen del trofeo obtenido. Si bien horas antes se manejaba la posibilidad de que el equipo saltara a la cancha con la Copa Sudamericana, esto finalmente no terminó ocurriendo, en una medida que responde a la idea desde el cuerpo técnico y los futbolistas de no salirse del foco para seguir compitiendo.

También, pocos segundos antes de que Boca asome por el túnel, los futbolistas de Independiente se formaron para hacerle el pasillo por la reciente obtención de la Copa Sudamericana.

Por otra parte, también en la previa, Marcelo “Chelo” Delgado le entregó una camiseta de Boca encuadrada a Rodolfo Arruabarrena con el número 100, ya que el Vasco cumplió ante la Lepra mendocina esa cantidad de encuentros dirigiendo al Xeneize. Mientras esto ocurría, desde las tribunas bajó el apoyo para el DT del conjunto azul y oro.

Otro de los momentos emotivos de la noche, se produjo cuando la pantalla del estadio mostró una foto de Diego Armando Maradona con la frase “Diego eterno”, por cumplirse justamente en el día de ayer seis años del fallecimiento del astro argentino, reconocido hincha Xeneize y que también vistió la camiseta azul y oro.