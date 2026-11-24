Boca atraviesa un momento inmejorable y buscará cerrar el año 2026 con la que sería la inolvidable obtención de la quíntuple corona.

El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena ganó el título de Campeón de Liga hace poco más de dos semanas, mientras que el último sábado se quedó con la Copa Sudamericana luego de vencer en la final 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil con autoridad.

De todas maneras, Boca no tiene respiro y debe volver a enfocarse en un nuevo objetivo debido a que en solo dos días tendrá un duelo clave frente a Independiente Rivadavia.

El encuentro que se llevará a cabo el próximo miércoles desde las 21 en La Bombonera, enfrentará a dos de los equipos más regulares que tuvo al fútbol en este 2026, ya que, Boca finalizó primero en la anual, mientras que la Lepra terminó en la cuarta ubicación.

La seguidilla de partidos de Boca no finaliza allí, ya que, en caso de avanzar a los cuartos de final, deberá disputar el partido correspondiente a esa fase con muy pocos días de diferencia porque el mismo se llevará a cabo el fin de semana.

Luego, el miércoles 2 de diciembre tendrán la chance de gritar campeón por tercera vez en lo que va del semestre cuando defina con Platense la final de la Copa Argentina. Además de la Copa Argentina y el Clausura, Boca también podría coronarse en el Trofeo de Campeones aunque, para que esto ocurra, deberá ganar el certamen doméstico y luego vencer a Belgrano.