En la noche de los bloopers ganó Instituto

En un partido que tuvo dos goles insólitos, Instituto derrotó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y quedó como puntero de la zona A, además de meterse en zona de clasificación a las copas internacionales en la tabla Anual. Lo que se dice, una noche perfecta. En tanto que su rival sigue último en las dos tablas y su regreso a la B Nacional parece inevitable.

Se puso en ventaja la Gloria con un gol increíble. Remató desde afuera del área Giuliano Cerato al medio del arco. Allí estaba Lucas Bruera que dio dos y hasta tres pasos para atrás y dejó entrar la pelota. El VAR indicó que era gol. Iban 4 minutos del complemento y no pasaba mucho. Luego Instituto aumentó con un golazo de Mosevich en su mejor momento.

Parecía que el partido estaba definido pero a falta de 15 minutos el arquero Marcos Ledesma se equivocó, metió la pelota al arco y 2-1 para seguir sufriendo.Lobo Medina hizo lo suyo.