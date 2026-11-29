El intenso calor, por lejos sobrepasó los 30 grados centígrados con un sol abrasador, no fue impedimento para que el público, que se dio cita en gran número (más de dos mil espectadores), disfrutará de una jornada de tenis brillante que brindaron cuatro Top 70 del ranking mundial de tenis: Francisco Cerúndolo, los platenses Tomás Martín Etcheverry y Thiago Agustín Tirante -las tres mejores raquetas de nuestro país- y Camilo Ugo Carabelli.

Sinceramente, las instalaciones del Club Universitario, en su sede de Manuel B. Gonnet, quedaron chicas para la tercera edición de la Copa Desafío Ciudad de La Plata, ya que se tuvieron que agregar sillas en una esquina de la cancha como consecuencia de que la gradas estaban abarrotadas de gente que disfrutó cada punto de una exhibición de primer nivel, que es difícil que se pueda dar en otro lugar de nuestra país. La Plata lo hizo y al margen de ser la capital de la provincia de Buenos Aires se merece mayor cantidad de espectáculos deportivos de esta envergadura.

La fiesta comenzó con el singles entre Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli, que a último momento se sumó por la baja de Luciano Darderi, que hoy (11:00, hora argentina) estará jugará la final para Italia -tiene la doble nacionalidad- de la Copa Davis frente a España, en Bolonia.

El platense se quedó con el match en dos sets mostrando en diversos pasajes su tremenda potencia desde el saque y del drive, que dejaron un literalmente un “pozo” en la cancha principal de polvo de ladrillo de Universitario.

En el segundo cruce se enfrentaron dos amigos de la vida como Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo. Al igual que el partido de Tirante-Ugo Carabelli no faltaron cosas típicas de una exhibición, pero Fran se quedó con la victoria en el Súper tie-break.

El dobles fue para la pareja platense: Etcheverry-Tirante sobre Cerúndolo-Ugo Carabelli. Fue un gran espectáculo del principio al final, con una excelente organización, y como dice el lema de la AAT: El tenis es hermoso.