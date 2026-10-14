¿En La Plata o La Bombonera? Caída la gira de Asia, la Scaloneta recibirá a Uruguay

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata quedaría descartado como sede del amistoso entre la Selección argentina y Uruguay previsto para noviembre. Finalmente, hubo acuerdo para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni reciba al conjunto charrúa en La Bombonera, luego de que los tiempos de recuperación del campo de juego, tras los recitales de BTS, complicaran la posibilidad de organizar el encuentro en la capital bonaerense.

El rival será Uruguay, dirigido por Diego Forlán, y el encuentro se disputará entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre, según anticipó el portal -vinculado a la AFA- Doble Amarilla este miércoles. La Selección argentina tenía previsto enfrentar a Arabia Saudita e India durante una gira por China, pero ese viaje volvió a suspenderse por cuestiones organizativas. Ante ese escenario, la AFA avanzó con alternativas para organizar los amistosos de la próxima fecha FIFA.

La situación está vinculada con los tres recitales que BTS ofrecerá en el Estadio Único como parte de su gira mundial ARIRANG. Los shows están previstos para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, un calendario que reduce el margen disponible para acondicionar el césped antes de la llegada de la Selección.

En un principio, Argentina tenía previsto disputar dos amistosos frente a Arabia Saudita e India durante una gira por China. Sin embargo, ese viaje volvió a suspenderse por cuestiones organizativas y la Asociación del Fútbol Argentino debió evaluar nuevas alternativas para la ventana internacional de noviembre.

El otro compromiso todavía no tiene una sede ni un rival confirmados. Entre las posibilidades que se analizan figura una revancha ante Uruguay en Montevideo o un encuentro frente a otra selección de la región en el interior del país. También se contempla la opción de organizar un amistoso de exhibición frente a Costa Rica, que recientemente se quedó sin Fernando Batista como entrenador. Ese encuentro podría jugarse entre el 13 y el 14 de noviembre.

La Bombonera volverá así a recibir al seleccionado argentino, que en los últimos años disputó allí cinco partidos, con un balance de cuatro victorias y una derrota. Entre esos antecedentes aparece el triunfo por 3 a 0 frente a Venezuela, en marzo de 2022; la caída por 2 a 0 ante Uruguay, en noviembre de 2023; la victoria por 1 a 0 frente a Perú, en noviembre de 2024; y los amistosos de marzo de 2026 ante Mauritania (2-1) y Zambia (5-0).