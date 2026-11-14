VIDEO | En La Plata, San Cirano venció a Curupaytí y logró el ascenso al Top 14, donde acompañará a San Luis

San Cirano se quedó con el segundo ascenso al Top 14 de la URBA tras vencer por 25 a 17 a Curupaytí en una final muy disputada, que se jugó en las instalaciones de La Plata Rugby Club. Así, acompañará a San Luis en la máxima categoría del rugby bonaerense durante la próxima temporada.

El encuentro fue parejo y tuvo momentos de mucha intensidad. Sin embargo, San Cirano mostró su mejor versión en el segundo tiempo, cuando logró marcar diferencias y terminó inclinando la balanza a su favor. El resultado premió al equipo que fue uno de los mejores de la temporada y que también supo imponerse en el partido decisivo.

Curupaytí, por su parte, cerró una gran campaña. Llegó a la definición, estuvo a la altura de las circunstancias y fue un digno rival, aunque no le alcanzó para quedarse con el ascenso.

Los dos equipos terminaron segundo y tercero en la temporada y demostraron argumentos para jugar en el Top 14. Ambos volverán a la máxima categoría después de una década: su última participación en el Grupo I había sido en 2016.