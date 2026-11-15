En la Pre F se le escapó el título a Los Tilos

En la final de la Pre-Intermedia F, Los Tilos no pudo con Newman, que lo venció en un cerrado partido por 18 a 14 para quedarse con el festejo. Mientras que San Luis arrasó con la definición de las preliminares de Primera A. En Pre A, San Luis 33, Pucará 29. En Pre B, San Luis 32, Olivos 26. En Pre C, San Luis 51, Pueyrredón 22 y en Pre D, San Luis 23, Pucará 18

En Intermedia se disputó el clásico entre el CASI y SIC y el festejo fue para La Academia, que se quedó con la victoria por 43-27. En la Pre-Intermedia A, Hindú venció a Newman por 20-17, y en la B, SIC derrotó a CUBA por 27-18.

En Pre-Intermedia C, CUBA goleó al SIC por 47-19, en la Pre-Intermedia D, SIC se consagró luego de vencer a CUBA por 25-11 y en la Pre E, Newman venció al SIC por 16-13. En M22, Buenos Aires superó a Hindú por 24-17.

San Cirano vuelve al Top 14

San Cirano derrotó a Curupaytí por 25 a 17 y ascendió al Top 14. El equipo de Villa Celina festejó en cancha de La Plata y vuelve a ser parte de la máxima categoría del rugby de Buenos Aires tras 12 años. Además, Arsenal Zárate superó a Gimnasia (I) por 24-21 y ascendió a Segunda. Old Georgian venció a Atlético Chascomús por 19-15 y jugará en Primera C. El último boleto a la Primera B fue para SITAS que venció a Los Molinos por 32-25. Y el ascenso a Primera A fue para Belgrano que derrotó por 22-17 a Don Bosco.