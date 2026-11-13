En las buenas y en las malas con el Pincha

Córdoba (enviado especial)

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Otra movilización de Estudiantes en la antesala de la gran movilización por la final de la Copa Libertadores, esta vez para la Supercopa Argentina con Independiente Rivadavia. Fueron 790 kilómetros recorridos para estar nuevamente al lado del equipo en un partido importante, como siempre que jugó este año competencias internacionales o la Copa Argentina. Más de 3 mil hinchas desafiaron la distancia y el bolsillo ara decir presentes, sin importar el resultado.

La tribuna destinada al público del Pincha se fue poblando en la medida que pasaron las horas. Ese vez le tocó la opuesta a aquella cuando jugó por Copa Argentina ante Puerto Nuevo y Central Córdoba, uno de los sectores que se rearmó en la nueva estructura del Julio Villagra. Por suerte más allá de alguna información errónea durante la tarde, los hinchas tuvieron un viaje tranquilo, sin requisas intensas ni prolongadas. Los detuvieron una sola vez y los colectivos desde Mendoza y La Plata llegaron a horario, demostrando que cuando no hay maldad se pueden hacer las cosas bien. En Santiago del Estero no falló el operativo, fue premeditado para que así sucediera.

La jornada fue muy calurosa. Por la tarde el termómetro llegó a los 36 grados y para la hora del partido descendió un poco pero igual de pesado para los jugadores de ambos equipos, agotados luego de una larga temporada que los tuvo viajando y definiendo cosas importantes.

Ese calor hizo que los hinchas que llegaron desde La Plata escaparan de la cancha lo más posible. Los que tuvieron un hotel o casa alejada del centro se refrescaron en una pileta o al menos se mantuvieron relajadas debajo del aire acondicionado.

Los que viajaron en colectivo se quedaron en algún parque haciendo pasar las horas debajo de un árbol y lo más lejos posible del sol que recién para las 19 horas empezó a ser un enemigo de los que estaban allí solo para el partido de fútbol. El lugar elegido fue el sector de la Cañada, donde un verde acompañó la espera.

En el estadio hubo un previa con mucha música bien fuerte con un DJ, ideal para tapar cualquier insulto o cántico contra la organización. Aunque Chiqui Tapia no estuvo presente porque se quedó con el plantel de la Selección, igual se tomaron los recaudos correspondientes. Tampoco estuvo presente Juan Sebastián Verón quien se quedó en La Plata. Quien llevó adelante el rol de presidente fue Martín Gorostegui, quien se reunió con Luis Artime (presidente de Belgrano) y Daniel Vila (titular de Independiente Rivadavia) en la previa, junto a autoridades de la organización y de la Liga Profesional. Otro que se paseó en la previa como si fuese una estrella de rock fue Guillermo Coppola, el exrepresentante de Diego Maradona que fue muy aplaudido por los hinchas mendocinos. Del otro lado hubo indiferencia.

Otro conocido que estuvo en ambas zonas de la cancha fue Gastón Córdoba, exjugador de Estudiantes e hincha de la institución casi fanático pero que hoy trabaja al lado de la familia Vila en la secretaría técnica de Independiente Rivadavia.

Los hinchas del Pincha ocuparon la tribuna de la calle La Tablada, la vieja local. Allí desplegaron su colorido y sonido, porque hubo trompetas y bombos. Entre las banderas que se desplegaron se pudieron divisar: “16 de octubre”, “Berisso”, “Los Leales”, “Pipi Alonso presente”, “J. Hernández”, “Los Hornos”, “Leones del Sur”, “Una forma de sentir”, “Tolosa”, “La 529”, “P.Castelli”, “Merlo”, “Los pibes de Hudson”, “Un estilo de vida”, “Ensenada”, “Mondongo”, “La Loma”, “Gonnet”, “Lasta”, “Flia Ferella”, “Yo soy así”, “Ensenada es Pincha”, “Altos de San Lorenzo ADS”, “ Santa Ana”, “Caballito”, “Los Salvioli”, “Floresta”, “Garín es Pincha” y otras más.

Los mendocinos ingresaron más tarde y por eso su tribuna tardó en poblarse. Es que la previa duró bastante en un parque cercano al estadio Pirata. Lo trascendente es que no pasó absolutamente nada entre los hinchas, que se cruzaron en varios sectores y no sucedió nada de nada. Ni siquiera un insulto. Cada cual siguió su camino y más allá de los gritos en la cancha que son parte del folklore argentino, no mostraron signos de rivalidad como antes había sucedido en el partido entre el Pincha y Rosario Central. Fue todo lo contrario, sin amistad pero con el respeto lógico de seres humanos con diferentes colores de camiseta de fútbol.

En lo único que quedó en claro es que la Lepra mendocina mostró más entusiasmo por la Supercopa Argentina que los de Estudiantes que se pasaron cantando por la “Libertadores” mientras que del otro lado se escuchaba “para ser campeón hoy hay que ganar”.