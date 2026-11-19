Con un video en sus redes sociales, Gimnasia se sumó a los saludos por el 144° aniversario de La Plata.

Con imágenes aéreas de lugares representativos de la Ciudad, como Plaza Moreno, el Bosque y la República de los Niños, y música de Los Redondos, el video hace un breve recorrido por la Ciudad y cierra con una vista del estadio de 60 y 118 y el texto "La Ciudad es nuestra".

"En nuestro nombre, en nuestra historia, en nuestro corazón. Felices 144 años, La Plata", acompaña el posteo subido a las cuentas oficiales del Lobo.