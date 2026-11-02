En Paraguay, Olimpia es el dueño del clásico al derrotar a Cerro Porteño en La Olla

Con golazos de Eduardo Delmás y Romeo Benítez, Olimpia de quedó con el clásico paraguayo al vencer 2 a 0 como visitante a Cerro Porteño. En el duelo de entrenadores argentinos, el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez se impuso sobre los dirigidos por Gustavo Costas desde la personalidad y la jerarquía individual. Una acción individual del juvenil Delmás provocó el desequilibrio y el remate del ingresado Benítez liquidó el pleito para que el conjunto franjeado sea más líder que nunca.

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