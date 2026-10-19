En París robaron una camiseta autografiada y la cinta de capitán de Messi

En medio de los violentos incidentes durante las protestas en Francia, un grupo de manifestantes encapuchados asaltó un museo de fútbol y sustrajo dos piezas históricas pertenecientes a Lionel Messi: una camiseta del Barcelona autografiada y la cinta de capitán que lució en el club catalán, también firmada por él. El robo quedó registrado en videos viralizados en redes sociales, donde se observa a integrantes del colectivo radical Black Blocs exhibiendo ambas reliquias deportivas.

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