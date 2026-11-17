Boca no para. Va por todo. Y por más gloria. Con la frente bien alta tras ganar la tabla anual, el Xeneize respaldó en la cancha las palabras del Vasco de ir por más (”no podemos hacer la plancha”) y aplastó 3-0 a Banfield para meterse en otra final, la de la Copa Argentina 2026.

Asegurado el partido que definirá al campeón del certamen más federal, ahora más que nunca está latente la chance de que pueda levantar otros cuatro títulos en los siete posibles partidos que le quedan de aquí a fin de año. Hasta el 19 de diciembre, Boca tiene confirmados tres encuentros, pero podría jugar un total de siete si avanza en el Clausura. El próximo sábado, jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, en Barranquilla.

Luego, en los playoffs del Clausura, torneo en el que Boca se clasificó y sabe que disputará los octavos de final en La Bombonera el miércoles 25 ante Independiente Rivadavia. El tercero de los cotejos ya definidos es la final de la Copa Argentina frente a Platense, en principio para el 2 de diciembre. ¿Por qué podrían ser siete partidos? Tan lejano como posible, el Xeneize puede aspirar a disputar otros cuatro compromisos si sigue intratable.Es que en el caso de superar las instancias posteriores del Clausura (cuartos, semifinales y la final) y quedarse con el título, el 12 de diciembre en La Plata, accedería al Trofeo de Campeones, el último partido del año en el fútbol argentino.