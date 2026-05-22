En un club de Primera tomaron de ejemplo al Estadio UNO para replicarlo en su provincia

El estadio UNO de Estudiantes se convirtió hace unos días en referencia y esta vez despertó la ilusión de los hinchas de Talleres de Córdoba, ya que un grupo imaginó cómo sería contar con un escenario similar para la “T”.

El estadio UNO de Estudiantes volvió a convertirse en referencia a nivel nacional y esta vez despertó la ilusión de los hinchas de Talleres de Córdoba, que imaginaron cómo sería contar con un escenario similar para la “T”.

La reflexión surgió desde el medio partidario Sentimiento Albiazul, cuyos integrantes estuvieron presentes durante uno de los últimos partidos disputados en el Jorge Luis Hirschi y quedaron impactados por la infraestructura del estadio albirrojo. “Más de una vez se nos pasó por la cabeza imaginar cómo sería tener un estadio como ese… pero nuestro”, expresaron.

Además, describieron cómo imaginan ese proyecto para Talleres: “Pintado de azul y blanco, con nuestros colores, nuestras banderas, nuestra gente, nuestros logros y nuestra ilusión”.

Actualmente, Talleres cuenta con alrededor de 75 mil socios y tiene como estadio propio el Francisco Cabasés, conocido como “La Boutique”, con capacidad para cerca de 18 mil espectadores. Sin embargo, desde 2012 el equipo cordobés hace de local oficialmente en el estadio Mario Alberto Kempes debido a la convocatoria y la necesidad de mayor capacidad.

“Por el momento es solo un sueño, pero con la esperanza intacta de que algún día se haga realidad”, agregaron desde el medio partidario, tomando al estadio de Estudiantes como ejemplo de modernización y crecimiento institucional.