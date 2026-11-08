Enner Valencia, héroe de la tarde y hombre de goles importantes

Otra vez Enner Valencia, el hombre de los goles importantes. Como aquella tarde en Rosario, cuando ingresó para cambiar el partido ante Racing con un triplete, ayer, en La Bombonera, el ecuatoriano volvió a desplegar toda su experiencia y marcó el gol del título xeneize.

Cuando el partido se moría y Boca atacaba a los tumbos en busca del gol que le permitiera recuperar el primer puesto de la Tabla Anual, el ex capitán de la Tricolor apareció dentro del área. Con la pelota en movimiento y el arquero de Defensa y Justicia ya vencido, Valencia remató a quemarropa. El rebote no impidió que la pelota terminara en la red y desatara el delirio de todo el estadio.

Su aparición volvió a confirmar que se trata de un futbolista acostumbrado a los momentos decisivos. Había ingresado para cambiarle la cara al ataque y terminó siendo determinante en una definición que parecía encaminarse hacia otro desenlace.

Una vez consumada la consagración, en diálogo con la televisación, expresó su alegría: “La verdad que soy un agradecido con Dios, por traerme al club más grande de américa… Mira lo que esto. Es maravilloso”. A su vez, añadió: “Sabiamos que iba a resultado complicado, lo manejamos, y lo concretamos”.

Ya en el final, se vivió un momento emotivo, cuando conversó con su hija en directo, justamente en el día de su cumpleaños.