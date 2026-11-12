Enzo Fernández visitó el Monumental y posó con la camiseta de River

Enzo Fernández (foto) aprovechó el día libre para los convocados a la Selección Argentina y visitó el Monumental. Allí se reunió con el presidente Stefano Di Carlo y le obsequiaron una camiseta de River con el número 13, el que vistió durante su etapa como jugador entre 2021 y 2022.

El volante del Manchester City recorrió los pasillos del Monumental, se encontró con el presidente de la institución y recibió la camiseta especial por los 125 años del club de Núñez con su apellido.