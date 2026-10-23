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¿Era penal para Gimnasia? El pisotón de Herrera a Lucas Janson que desató los reclamos ante Sarmiento

Por Redacción

Una jugada polémica encendió los reclamos en el partido entre Gimnasia y Sarmiento. Transcurrían 21 minutos del primer tiempo cuando Lucas Janson encaró dentro del área rival y cayó desestabilizado tras ser impactado por el defensor visitante. Pese a las protestas inmediatas de todo el equipo albiazul y de los atacantes triperos, el árbitro principal Sebastián Martínez Beligoy dejó seguir el juego sin señalar la pena máxima.

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron con absoluta claridad la secuencia de la infracción. Janson intentó maniobrar entre la marca de la zaga de Sarmiento cuando Jonathan Herrera le aplicó un pisotón directo sobre la punta del pie derecho en pleno sector de peligro.

“Le pisa la punta del pie”, remarcaron durante la transmisión televisiva al observar la repetición en cámara lenta, evidencia que confirmó la existencia del contacto sancionable dentro del área.

A pesar del claro pisotón, la jugada pasó inadvertida para las autoridades del encuentro. El encargado del VAR, Silvio Trucco, no intervino para llamar al juez principal a revisar la acción en la pantalla del campo de juego, desatando el malestar de los jugadores e hinchas de Gimnasia.

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