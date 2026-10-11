Errores defensivos, bien Cetré y la vuelta de Tiago

Estudiantes quería y necesitaba ganar en Santiago del Estero, pero con lo mal que defendió y con algunos fallos arbitrales que lo perjudicaron, que haya salido ileso de tan riesgosa excursión norteña no estuvo mal.

Con formación claramente alternativa y una retaguardia armada por Medina sin mensurar correctamente los riesgos, empezó “haciendo agua” en el fondo y alentando pronósticos nada alentadores. Con el correr de los minutos fue mejorando la postura del León y hasta el colombiano Monsalve (todavía es pronto como para dar una opinión bien fundamentada sobre lo que puede aportar) tuvo la satisfacción de su primer gol con la roja y blanca.

Más tarde el árbitro ayudó al local no expulsando a Maciel cuando, a instancias del VAR, “descubrió” el penal.

EL PARAGUAYO MARCANDO LA PUNTA DERECHA SUFRIÓ SIN DESCANSO

Durante gran parte del primer tiempo el bloque defensivo albirrojo irradió zozobra e inseguridad en un tono mayúsculo. La vuelta de Santiago Arzamendia, después de un lapso muy extenso, lo mostró en un nivel alarmante. Haberlo puesto marcando la punta derecha fue un error de apreciación del entrenador y, además, su estado físico distó mucho del que tenía previo a lesionarse. Hizo bien Medina en sacarlo durante el entretiempo.

Ramiro Funes Mori jugó, sin proponérselo, como para envalentonar aun más a los que deseaban sí o sí la incorporación de Marcos Rojo. La manera en la que le entregó la pelota a un rival en la gestación del segundo gol local lo dejó expuesto a los más ácidos comentarios.

Cuando entró Tiago Palacios le dio brillo y claridad al modo de gestar en ataque. El León lo necesita

Tampoco jugó bien Tomás Palacios. Lo anticiparon en el centro del primer gol, falló en varios retrocesos y no estuvo certero en algunas entregas. Ante semejante panorama, González Pirez actuó como el tutor responsable de una última línea poco confiable.

PENAL MUY BIEN EJECUTADO Y LA META DE RETOMAR SU MEJOR NIVEL

Cetré ayer sumó puntos para competir por la titularidad en la gran cita ante Flamengo, aunque pareciera que Joaquín Tobio Burgos mantendrá el puesto en la planilla titular. Si el colombiano regresa al banco de suplentes en la noche copera, será el principal candidato a ingresar cuando el Cacique considere que deba refrescar la producción ofensiva.

La mayor ráfaga de frescura y, al mismo tiempo, de ilusión llegó con el ingreso del dueño de la gambeta más desequilibrante, del “atorrante” de potrero que los hinchas estaban esperando con enorme ansiedad.

La entrada de Tiago revitalizó al equipo en tres cuartos de cancha. Fue protagonista de una situación clara donde Aguerre evitó el gol extendiendo su pierna derecha.

El repaso de las situaciones individuales restantes no amerita mayores comentarios. Adolfo Gaich está mejor que Lucas Alario, pero a mucha distancia de ese “faro” indiscutido que representa la figura de Guido Carrillo. Alexis Castro se ha ganado la titularidad indiscultida en el mejor Estudiantes y Fabricio Pérez tendrá que seguir trabajando para aprovechar a fondo las oportunidades que le lleguen.

Ya no quedan tubos de ensayo antes de la cita competitiva más importante del año. Estudiantes hoy no piensa en qué tan lejos quedó de clasificar a los playoffs locales. Sólo tiene en la cabeza eliminar a los poderosos cariocas y viajar a Montevideo siendo finalista.