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VERÓN, MUY CALIENTE CON EL ARBITRAJE

“Es difícil jugar en este contexto, porque estas condicionado”

“Maltrataron a la gente”, posteó Verón en redes sociales

Por Redacción

Juan Sebastián Verón no se guardó nada. Una vez finalizado el encuentro por la Supercopa, el mandamás pincha se refirió al final del encuentro y al trabajo de Darío Herrera y compañía.

“Hay que ver quien lo llevo a que el final sea así. En un partido, hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que termine de esta manera, sin quitarle mérito a Central. Hubo algo más en el medio, que termina llevando el partido a este lugar”, inició la Brujita.

Con respecto al juez, sostuvo: “A Herrera le dije que dirigió bien, lo felicité, dirigió muy bien , nada que decir”.

Mientras que al ser consultado acerca de si tuvo contacto con los futbolistas de Estudiantes, contestó: “A los muchachos los felicité. Es difícil jugar en este contexto, porque estas condicionado y en vez de estar pensando en jugar estas pensando en otras cosas, el calor y demás, que obviamente forman parte del partido y lamentablemente se desvirtúa todo al final”.

Cabe recordar que en el entretiempo del partido Verón realizó publicaciones a través de historias de Instagram cuestionando el arbitraje y a la organización de la definición: “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario para esto nos traen hasta acá jajajaja. Una puesta en escena ridícula”.

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