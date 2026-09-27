Juan Sebastián Verón no se guardó nada. Una vez finalizado el encuentro por la Supercopa, el mandamás pincha se refirió al final del encuentro y al trabajo de Darío Herrera y compañía.

“Hay que ver quien lo llevo a que el final sea así. En un partido, hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que termine de esta manera, sin quitarle mérito a Central. Hubo algo más en el medio, que termina llevando el partido a este lugar”, inició la Brujita.

Con respecto al juez, sostuvo: “A Herrera le dije que dirigió bien, lo felicité, dirigió muy bien , nada que decir”.

Mientras que al ser consultado acerca de si tuvo contacto con los futbolistas de Estudiantes, contestó: “A los muchachos los felicité. Es difícil jugar en este contexto, porque estas condicionado y en vez de estar pensando en jugar estas pensando en otras cosas, el calor y demás, que obviamente forman parte del partido y lamentablemente se desvirtúa todo al final”.

Cabe recordar que en el entretiempo del partido Verón realizó publicaciones a través de historias de Instagram cuestionando el arbitraje y a la organización de la definición: “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario para esto nos traen hasta acá jajajaja. Una puesta en escena ridícula”.