Una profunda indignación se desató luego del desenlace de la final por el ascenso en el fútbol femenino de La Plata. El encuentro, que era disputado por los clubes Los Dragones de Villa Elisa y San Martín de Los Hornos, terminó envuelto en una gran polémica por las decisiones arbitrales tras la convalidación de un penal y posteriormente por nueve expulsiones.

El conflicto se desató luego de la ejecución de un penal, determinante para el desarrollo del partido. En la grabación difundida durante las últimas horas, se observa que la ejecutante remata con potencia hacia el centro del arco, la pelota es contenida en un principio por la arquera, pica sobre la línea de cal antes de pegar en un poste y salir despedida hacia el área chica. A pesar de que el balón nunca ingresó por completo en el arco, la terna arbitral decidió convalidar el tanto.

La determinación desató el inmediato festejo del conjunto rival, cuyas futbolistas se agruparon sobre el césped para celebrar, mientras la arquera y las defensoras de Las Dragonas iniciaban reclamos ante la jueza del compromiso. Con el correr de los minutos y ante la continuidad de las protestas por lo ocurrido en esa jugada puntual, el clima en el campo de juego escaló hasta derivar en una grave sanción disciplinaria: la expulsión de nueve jugadoras del equipo de Villa Elisa.

Frente a este escenario, desde la institución de Villa Elisa expresaron: "Tenemos derecho a un juego limpio". En esa línea, profundizaron su reclamo con el propósito de dejar en evidencia la situación que desencadenó el resultado y las posteriores sanciones.