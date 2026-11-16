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Derrotó 3-1 a tristán suárez en la final jugada en córdoba

Está de vuelta: Godoy Cruz ascendió a Primera en un año

El equipo mendocino, que había perdido la categoría en 2025, recuperó el lugar privilegiado y será el tercer representante de la capital cuyana en la “A”, con 30 equipos participando

Chiqui Tapia, esta vez, sí entregó las medallas a los campeones

Por Redacción

Apenas 365 días después de haber sufrido el golpe del descenso, Godoy Cruz de Mendiza saldó su deuda pendiente y regresó a la máxima categoría del fútbol argentino. En la final de la Primera Nacional se impuso con autoridad por 3-1 ante Tristán Suárez.

El conjunto dirigido por Pablo De Muner salió a disputar la final con la convicción de imponer condiciones desde el pitazo inicial y encontró premio rápido. A los 9 minutos del primer tiempo, tras una dudosa infracción dentro del área, Esteban Burgos se hizo cargo de la pena máxima y abrió el marcador con un remate preciso. Lejos de conformarse con la ventaja mínima, el Tomba mantuvo la intensidad y estiró la diferencia a los 32 minutos por intermedio de Axel Rodríguez, quien capitalizó una buena jugada ofensiva para poner el 2-0.

Sin embargo, el Lechero de Ezeiza no bajó los brazos y logró meterse nuevamente en partido antes del entretiempo con un golazo desde afuera del área de Marcos Enrique.

En la segunda mitad, el encuentro ganó en tensión y la tranquilidad definitiva para el Tomba llegó a los 23 minutos del segundo tiempo: Martín Pino apareció en el área rival para estampar el 3-1. Se terminó todo.

Con el pitazo final, se consumó una jornada histórica no solo para la institución bodeguera, sino para todo el fútbol mendocino con tres equipos en la élite del fútbol argentino , un hito que no se registraba desde el antiguo Torneo Nacional de 1974.

Las medallas al campéon las entregó Claudio “Chiqui” Tapia, quien no había estado el jueves cuando se consagró Estudiantes.

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