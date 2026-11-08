“Está tocado por la varita”, el elogio de Merentiel

En medio de los festejos por la consagración, Miguel Merentiel se tomó unos minutos para destacar a Enner Valencia, quien convirtió el gol que le dio un nuevo título a Boca. El delantero uruguayo, que compartió varios momentos con el ecuatoriano durante la temporada, no ocultó su admiración por el experimentado atacante y valoró su aporte desde que se sumó al plantel.

“Está tocado por la varita, es un genio. Le tocó entrar sobre el final y hacer el gol. La verdad que lo queremos mucho. Desde que llegó, siempre aporta lo suyo”, expresó Merentiel, todavía en medio de la alegría por la conquista.

A su vez, hizo hincapié en la jerarquía y el recorrido de Valencia, una característica que considera fundamental para el grupo. “Tiene una experiencia increíble, lo aprovechamos siempre”, agregó.

El reconocimiento de Merentiel reflejó también la importancia que tuvo el ecuatoriano en una definición que exigía respuestas. Valencia ingresó en el tramo final, encontró una oportunidad dentro del área y no falló. Su gol desató el festejo en La Bombonera y terminó de sellar una consagración que quedará en el recuerdo de los hinchas xeneizes.

LA CONFESIÓN ENTRE LÁGRIMAS DE PAREDES TRAS LA CONSAGRACIÓN

“Soñé toda mi vida con esto”, expresó entre lágrimas Leandro Paredes cuando la noche le ganaba al día, después de la consagración de Boca como campeón de Liga. El capitán xeneize fue uno de los protagonistas de los festejos y compartió su emoción por haber alcanzado un objetivo que lo acompañó desde siempre.

“Mi psicóloga me mandó una frase que dice: ‘A veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo nuestros propios sueños’. Así que me toca disfrutar”, contó Paredes, todavía conmovido por el título.

El mediocampista también destacó la confianza que mantuvo el equipo hasta el último momento: “Confié. Toca confiar. Hasta que el tiempo lo permita, confío hasta el último segundo. No sé si fue la suerte; tuvimos la constancia, el trabajo, merecíamos esto y lo conseguimos”.