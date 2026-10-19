A falta de apenas dos fechas para el cierre de la etapa regular y con el equipo en puestos de Reducido por el ascenso a la Primera Nacional, la Comisión Directiva de Talleres de Remedios de Escalada resolvió ponerle fin al ciclo de Lucas Licht como entrenador del primer equipo.

La noticia se conoció ayer domingo, a través de un comunicado oficial en el que la institución anunció la finalización del vínculo contractual del exjugador de Gimnasia, que había asumido el desafío de conducir al equipo desde el inicio de la temporada y llevaba casi un año al frente del plantel.

“En el día de hoy, la Comisión Directiva le comunicó a Lucas Licht la finalización de su vínculo contractual como director técnico del primer equipo”, informó el club. Además, agradeció al entrenador por su “profesionalismo, compromiso y calidad humana” y le deseó éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales.

La determinación llama la atención por el momento en el que se produjo. Talleres ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla, se mantiene dentro de la zona de Reducido y conserva una ventaja considerable respecto del último equipo que hoy quedaría fuera de la pelea. Sin embargo, la distancia con el líder Excursionistas es de diez puntos y los últimos resultados parecen haber pesado en la evaluación dirigencial.

Durante su ciclo, Licht dirigió 40 partidos, entre diciembre del año pasado y octubre de 2026. El balance fue de 19 victorias, 11 empates y 10 derrotas, números que reflejan una campaña con más triunfos que caídas. Además, el equipo nunca perdió por una diferencia superior a dos goles bajo su conducción.

Uno de los momentos más destacados de su gestión fue una racha de 19 encuentros en la que sufrió apenas dos derrotas y consiguió 11 victorias. No obstante, el tramo final mostró un panorama diferente: en sus últimos seis partidos, Talleres perdió tres veces, empató en dos oportunidades y solamente consiguió un triunfo.

Ahora, Talleres deberá afrontar las últimas dos fechas de la fase regular, ante Dock Sud y Comunicaciones, con la incertidumbre que genera la salida del técnico y la necesidad de sostener su lugar entre los equipos que disputarán el Reducido.