Estrella-Alumni, en el adelanto de la Liga

De acuerdo a la diagramación dada a conocer por la Liga Amateur, la octava fecha del Clausura de primera división se jugará mañana en su totalidad, a excepción de Estrella vs. Alumni (8 y 169, Berisso) y Nueva Alianza vs. Polideportivo Gonnet (38 y 155), que comenzará a las 16. Y por la Primera C, lo harán Polideportivo Gonnet vs. Ateneo Popular (501 y 141).

En Berisso, la Cebra (11 puntos) buscará sumar de a tres ante el Carcelero, con la posibilidad de saltar a la punta del torneo, hoy en poder de Las Malvinas, que suma 14.

En tanto que en el barrio El Retiro, Nueva Alianza, decimocuarto con apenas 4 unidades, espera a Polideportivo Gonnet, que aparece decimotercero con un punto más, 5.

Por último, Ateneo Popular (7), que se adjudicó el Apertura pasado, se presenta en la cancha de Polideportivo Gonnet (7) con la intención de acortar la brecha respecto del líder, San Juan Bautista.