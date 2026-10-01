Estudiantes ante la etapa más decisiva del año

Con el foco en el encuentro de esta noche ante Platense por los Cuartos de final de Copa Argentina, Estudiantes es consciente de la comprometida agenda que se le avecina.

Tras el choque con el Calamar, el Pincha tendrá por delante partidos claves en la aspiración por obtener el pase a los playoffs del Clausura. Al mismo tiempo que deberá afrontar la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

En este sentido, Estudiantes tiene por delante cuatro partidos con día y horario confirmado. El lunes venidero volverá a la actividad del campeonato local recibiendo en el Estadio UNO a Gimnasia de Mendoza. El partido irá desde las 19.00 y contará con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez.

Luego del juego ante el Lobo del Parque, el Pincha tendrá pocos días más de entrenamientos, ya que el sábado 10 volverá a pisar Santiago del Estero, y más precisamente, el Estadio Único Madre de Ciudades. Desde las 17.00 en la calurosa tarde norteña, los dirigidos por Alexander Medina se verán la cara ante el Ferroviario.

Después de estos partidos por el certamen vernáculo, llegará la hora de la verdad. El primer duelo de las semis de la cita máxima del continente. El jueves 15 recibirá en el Jorge Luis Hirschi a Flamengo desde las 21.30. En tanto que la revancha se disputará a la semana en el Maracaná en el mismo horario.

Cabe señalar, que entre medio de los partidos con el Mengao enfrentará a San Lorenzo, en condición de local. Por su parte, al dicho compromiso le resta confirmar día y horario de disputa.

Por otro lado, y más adelantado en la agenda. Según la información que trascendió en las últimas horas, la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente (M) se definirá el 15 de noviembre en barrio Alberdi, Córdoba