Estudiantes cambia de frente y va por Platense

Estudiantes no detiene su motor. Después del partido de ayer frente a Corinthians, por el primer juego de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el plantel albirrojo deberá cambiar rápidamente el chip y poner nuevamente la mirada en el ámbito local. El próximo desafío será ante Platense, por el Torneo Clausura, en el Estadio UNO.

Si bien la prioridad del conjunto dirigido por Alexander Medina está puesta en la llave continental, el campeonato argentino también aparece como un objetivo importante. El Pincha necesita sumar para despegarse de las últimas posiciones del Grupo A y mantener viva la ilusión de meterse entre los equipos que accederán a los playoffs.

En ese sentido, Estudiantes se encuentra actualmente a cuatro puntos de Boca, que ocupa de momento el último lugar de clasificación a la siguiente instancia. Por eso, más allá de lo que ocurra en la serie frente al conjunto brasileño, el compromiso ante el Calamar tendrá su importancia para un equipo que pretende mantenerse con vida en todos los frentes.

Con la serie de Libertadores todavía abierta y la revancha en San Pablo en el horizonte, todo indica que Medina apostará por una formación alternativa frente a Platense. La intención del cuerpo técnico es cuidar a algunos futbolistas que vienen acumulando una importante cantidad de minutos y que se encuentran al límite desde el aspecto físico.

Estudiantes atraviesa una seguidilla exigente y debe afrontar tres competencias de manera simultánea: la Copa Libertadores, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. A eso se suma otro compromiso de peso que ya está marcado en el calendario: la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central, que se disputará el próximo sábado 26 de septiembre en Santiago del Estero.

En este contexto, el plantel regresará hoy a los entrenamientos en el Country de City Bell con la cabeza repartida entre los distintos objetivos, pero con una misma premisa: mantenerse en carrera en todos los frentes. Después del desgaste de la presentación ante Corinthians, el entrenamiento servirá también para que el cuerpo técnico evalúe el estado físico de cada uno de los futbolistas.

El Pincha recibe a los de Vicente López el sábado a las 14.45 en el Estadio UNO

Medina deberá analizar quiénes están en condiciones de volver a jugar desde el arranque, quiénes necesitan descanso y qué variantes puede introducir para darle descanso a algunas piezas importantes sin descuidar el torneo local.

la reserva va ante huracán

Por la octava fecha del Torneo Clausura Proyección, la Reserva de Estudiantes recibe desde las 15.00 en el Country Club de City Bell a Huracán, con el arbitraje principal de Franco Gutierre. Además, el juego se podrá seguir a través de la pantalla de Estudiantes Play.