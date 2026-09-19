Estudiantes cambia el chip y le apunta al Granate

Con la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores ya asegurada, Estudiantes vuelve a poner el foco en el Torneo Clausura. El equipo de Alexander Medina necesita seguir sumando para acercarse a la zona de playoffs y mantenerse en puestos de clasificación a las copas internacionales de 2027. En ese contexto, el plantel retomará hoy los entrenamientos en el Country Club de City Bell con la mira puesta en el compromiso del lunes frente a Lanús, en La Fortaleza.

El Cacique es consciente del desgaste físico que arrastra el equipo luego de una intensa seguidilla de partidos y del esfuerzo realizado en la serie ante Corinthians. Sin embargo, también sabe que el duelo ante el Granate tiene una importancia significativa para las aspiraciones del Pincha en el certamen local.

Por ese motivo, el entrenador analiza presentar una formación alternativa, aunque con una base importante de habituales titulares. La intención es encontrar un equilibrio entre la necesidad de administrar cargas y la obligación de conseguir un resultado positivo.

Las principales incógnitas aparecen en el frente de ataque. La lesión de Joaquín Correa obliga al cuerpo técnico a buscar una variante para reemplazarlo, mientras que también se evalúa la posibilidad de preservar a Guido Carrillo, uno de los futbolistas con mayor cantidad de minutos en la temporada.

Con varios entrenamientos por delante, Medina comenzará a delinear el equipo que buscará volver al triunfo en el campeonato doméstico, sin perder de vista el gran objetivo que asoma en el horizonte: las semifinales de la Copa Libertadores.

las juveniles van por la crema

Por la fecha 26 del Torneo de Juveniles, los equipos de Estudiantes jugarán ante Atlético de Rafaela. La jornada dará comienzo a las 9.00 y en esta oportunidad en el Country Club jugarán las categorías de séptima, octava y novena. Los partidos a desarrollarse en City Bell serán transmitidos por el canal oficial de YouTube.