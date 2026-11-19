Desde el pitazo final de Yael Falcón Pérez en el estadio Julio César Villagra que le valió un nuevo título al Pincha, que festejo mediante, en el mundo albirrojo no se habla de otra cosa que de la gran cita del próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo frente a Palmeiras, cuando Estudiantes vuelva a disputar una final continental tras diecisiete años, buscando cerrar con broche de oro el 2026.

Si bien aún quedan varias prácticas por delante en City Bell antes de fijar coordenadas hacia la capital uruguaya, donde según reglamentación de Conmebol deberá estar el miércoles, Alexander Medina le da forma al plan “anti” Verdão, en el cual deberá antes que nada decidir el reemplazante del expulsado Baltasar Rodríguez.

Por otra parte, Joaquín Correa, luego de la lesión muscular grado 2 sufrida ante Talleres por la última fecha del Torneo Clausura, es uno de los focos de atención para el Cacique pensando en el partido más importante de los últimos diecisiete años para el León. El “Tucu” sigue con la puesta a punto, pero la decisión sobre si podrá estar a disposición en el escenario de la final de la primera Copa del Mundo es una cuestión de día a día.

Por lo pronto, la preparación para el decisivo encuentro ante la escuadra paulista, tendrá su continuidad hoy en horario vespertino y a puertas cerradas, donde el DT albirrojo seguirá trabajando en la táctica para enfrentar al conjunto dirigido por Abel Ferreira.

Se sigue armando la movilización a Montevideo

Además de lo que es el plano futbolístico y la preparación del plantel, quienes también se encuentran con ansias y planificando la final de la Copa Libertadores, son los hinchas pincharratas, que luego de lo que fue la venta de entradas, también aprovecharon la medida implementada desde la dirigencia albirroja y muchos de ellos se movilizarán hasta la capital uruguaya con los micros que pondrá a disposición el club. Otros, también eligieron los colectivos, pero de las distintas agrupaciones y filiales de Estudiantes.

El itinerario inicial para decir presente en el estadio Centenario, marca que los alrededor de 60 micros puestos por el club saldrán el viernes 27 en horas del mediodía desde UNO, accionar que se repetiría también por parte de los medios de transporte de las filiales y agrupaciones que partirán desde su punto de origen, otros 60.

A su vez, la idea es que la parcialidad albirroja una vez llegada a tierras montevideanas se concentren en el Parque Rodó para luego trasladarse al Centenario.