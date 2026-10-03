Estudiantes, con la mira puesta en la recuperación

A pesar del dolor, los reproches y la irritación por la reciente eliminación de Estudiantes en Copa Argentina y la pasada derrota ante Rosario Central por la Supercopa Internacional, el equipo quiere evitar el naufragio en medio de una etapa decisiva del año, y centra el foco en el próximo duelo en el Clausura, sin descuidar la serie de Copa Libertadores.

La mira está puesta en Gimnasia de Mendoza. El Pincha no quiere seguir perdiendo terreno en el Torneo Clausura y es por eso que le apunta al choque del lunes en el Estadio UNO. Dicho partido irá desde las 19.00 y contará con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez.

El plantel regresó ayer por la mañana a los entrenamientos en el Country Club de City Bell luego de la derrota con el Calamar. Allí, los futbolistas que fueron de la partida en y sumaron minutos en la noche de Florencio Varela realizaron trabajos regenerativos. Mientras que los suplentes distintos ejercicios con pelota.

El plato fuerte será hoy. La misión de Alexander Medina será devolverle la confianza a un equipo que viene de tres derrotas consecutivas entre el torneo, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina. A su vez, todavía no podrá contar con Tiago Palacios y Joaquín Correa, quienes están desgarrados y continúan recuperándose con el objetivo de llegar al duelo contra Flamengo por Libertadores.

La incógnita para el Cacique será la presencia de Alexis Castro en el once titular. El Pucho viene de perderse el partido ante el Calamar por una molestia en la espalda producto de la seguidilla de encuentros.

De esta forma, Estudiantes apunta a recuperarse de los duros golpes que sufrió en la última semana y volver a sonreír. El plantel se entrenará por la mañana en el predio Mariano Mangano.

las juveniles van por el tiburón

Por la fecha 28 del Torneo de Juveniles, Estudiantes se enfrentará a Aldosivi. En esta oportunidad los equipos de séptima, octava y novena serán los que oficiarán de locales en el Country Club. La jornada, que comenzará a las 9.00, y los partidos a desarrollarse en City Bell contarán con la transmisión en el Canal Oficial de Youtube.