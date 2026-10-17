Estudiantes: con Rojo y un mix, le apunta a San Lorenzo

Estudiantes está feliz, ilusionado. Y ese mismo entusiasmo quiere trasladarlo al ámbito local. Luego del empate ante Flamengo el plantel retornó al Country Club de City Bell, pasó la noche allí, y ayer comenzó con los preparativos para recibir mañana a San Lorenzo por el Clausura. Hoy continuará con las prácticas y se espera que Marcos Rojo tenga su reestreno.

Los dirigidos por Alexander Medina no tienen tiempo para el descanso. El domingo afrontarán un compromiso clave en sus aspiraciones de acceder a los playoffs y, apenas cuatro días después, viajarán a Brasil para definir ante el Mengao un lugar en la final del certamen más importante del continente. Por eso, el DT prepara un equipo con varias modificaciones para enfrentar al Ciclón, con la intención de dosificar las cargas y darles rodaje a futbolistas que habitualmente no forman parte del once inicial.

En ese contexto, todos los caminos conducen a que el hijo pródigo, Marcos Rojo, tenga su reestreno con la camiseta albirroja. El defensor no pudo estar disponible en el encuentro del jueves pasado ante Flamengo por no encontrarse habilitado por la CONMEBOL, pero ahora tendría la posibilidad de iniciar su tercer ciclo en Estudiantes ante su gente, en el Estadio UNO.

Entre el entrenamiento de hoy y la práctica previa al partido, el Cacique terminará de delinear el posible equipo para recibir a un San Lorenzo que, con sus virtudes y dificultades, llegará a La Plata con una necesidad similar a la del Pincha: sumar de a tres para acercarse a los Octavos del campeonato local.

Además de la posibilidad de que Rojo vuelva a sumar minutos, Joaquín Correa también podría tener participación, con el objetivo de ganar ritmo futbolístico de cara a la revancha en el Maracaná. El cuerpo técnico entiende que el compromiso ante el Cuervi a representa una oportunidad para darle rodaje a algunos jugadores sin descuidar el objetivo de llegar en las mejores condiciones al desenlace de la serie continental.

“El peso del escudo mata el relato”, la chicana de verón

Juan Sebastián Verón volvió a expresarse en las redes tras la fiesta que protagonizó la hinchada en las tribunas durante la Copa Libertadores. El presidente albirrojo compartió un mensaje en Instagram en el que reivindicó el sentido de pertenencia, la historia del club y el acompañamiento de los hinchas, con una frase que sintetizó su postura: “El peso del escudo mata el relato”.

En ese sentido, el dirigente destacó el valor de vivir estas instancias y el respaldo de una hinchada que, según remarcó, conoce la historia de la institución.