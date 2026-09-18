Estudiantes confirmó este viernes el diagnóstico de la lesión que sufrió Joaquín Correa durante el partido ante Corinthians, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Según informó el club, el delantero presenta una lesión muscular grado 2 en el bíceps izquierdo.

El Tucu debió ser reemplazado a los 19 minutos del segundo tiempo del encuentro disputado en San Pablo. La molestia apareció mientras trasladaba la pelota en una acción ofensiva, cuando sintió un tirón en la zona del isquiotibial izquierdo. Inmediatamente se llevó la mano al sector afectado y mostró signos de dolor.

Correa fue atendido y finalmente dejó el campo de juego, siendo reemplazado por el juvenil Fabricio Pérez. Al retirarse del estadio y mientras se dirigía hacia el micro que trasladaba al plantel, el delantero había expresado: “Me desgarré”.

En ese momento todavía no había un diagnóstico confirmado y los estudios médicos eran esperados para determinar el alcance de la dolencia. Finalmente, el parte oficial de Estudiantes estableció que se trata de una lesión muscular grado 2.

Ahora, el cuerpo médico deberá seguir la evolución del futbolista para determinar los plazos de recuperación y su disponibilidad para los próximos compromisos del equipo, que atraviesa un tramo exigente de la temporada tras haber alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores.