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Estudiantes agotó todas las entradas disponibles para la final de la Copa Libertadores

Por Redacción

La expectativa de los hinchas de Estudiantes por acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores tiene un nuevo capítulo: se agotaron las entradas generales disponibles para la parcialidad albirroja. La demanda volvió a superar las expectativas y confirmó la enorme movilización que prepara el Pincha para viajar a Montevideo.

Las localidades correspondientes a la Tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario se vendieron en las distintas ventanas de prioridad establecidas por el ranking de socios. De esta manera, quienes buscaban asegurar su lugar para la definición ante Palmeiras encontraron una respuesta contundente en la disponibilidad de tickets.

La venta había comenzado con una primera tanda de 12.000 entradas, que se agotó rápidamente. Posteriormente, tras las gestiones realizadas por la dirigencia ante la Conmebol y los organismos de seguridad de Uruguay, se consiguió ampliar el cupo y habilitar algunas localidades adicionales.

Sin embargo, el interés de los simpatizantes albirrojos volvió a reflejarse en el expendio y las generales terminaron agotándose. Así, el equipo dirigido por Alexander Medina tendrá un importante acompañamiento en el Estadio Centenario, el próximo 28 de noviembre, cuando dispute una nueva final continental.

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