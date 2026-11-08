Estudiantes da vuelta la página y se prepara para las definiciones

Borrón y cuenta nueva. Luego del empate ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, el plantel de Estudiantes regresará esta mañana a La Plata. Sin demasiado tiempo para detenerse en lo ocurrido en Córdoba, el Pincha comenzará a enfocarse en los dos grandes desafíos que tiene por delante: las finales de la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores.

Aunque la atención está puesta en la definición continental del próximo 28 de noviembre en Montevideo, antes deberá afrontar otro compromiso decisivo. El viernes, el equipo dirigido por Alexander Medina se medirá ante Independiente Rivadavia en el Gigante de Alberdi, en Córdoba, con una estrella en juego: la Supercopa Argentina.

Tras el regreso a la ciudad, el plantel retomará los entrenamientos y el cuerpo técnico comenzará a evaluar la condición física de los futbolistas, teniendo en cuenta la exigente seguidilla de partidos que atravesó el equipo en las últimas semanas –como los casos de Guido Carrillo y Joaquín Correa–. Medina tendrá tres prácticas para preparar la final y definir la formación que buscará quedarse con un nuevo título.

La delegación viajará el miércoles rumbo a la provincia mediterránea y quedará concentrada en el Hotel Quinto Centenario, a la espera del encuentro frente al conjunto mendocino. Allí, el Pincha intentará dar el primer paso en una semana que puede resultar determinante para el cierre de la temporada.

Una vez disputada la final de la Supercopa, el viernes, Estudiantes emprenderá el regreso a La Plata y contará con una jornada de descanso antes de retomar los trabajos. La planificación apuntará entonces a la cita más esperada: la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que se disputará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

De esta manera, el conjunto albirrojo inicia una cuenta regresiva con dos objetivos de máxima importancia. Primero buscará sumar en su vitrina la Supercopa en Córdoba y luego pondrá todas sus energías en la posibilidad de volver a conquistar América, luego de 17 años.