Estudiantes: destino Itaquera, de rojo y blanco

SAN PABLO, ENVIADO ESPECIAL

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Otro capítulo copero vivido por los hinchas de Estudiantes en la Copa Libertadores. Otro destino esta vez Itaquera, San Pablo, para el partido contra Corinthians por los cuartos de final. Otra vez un apoyo contundente en un destino muy difícil y costoso al mismo tiempo. Otra vez los colores rojo y blanco en el sector visitante para el apoyo al equipo del Cacique Medina.

Como en cada episodio hay historias para contar, como la de los hinchas de Merlo, que viajaron en colectivo desde Buenos Aires, un traslado de dos días que se hizo interminable pero que quedará para siempre. “Igual fue más largo el que hicimos a Cusco, que nos llevó tres días”, bromearon.

Con ellos se sumaron un par de hinchas de Mar del Plata que también acompañan al equipo a todos lados.

El arribo hasta el estadio fue tranquilo y de diferentes maneras. Algunos llegaron a las 18.30 al portón visitante, pero tuvieron que esperar hasta las 19 que se abrieran las puertas. No hubo ningún problema en la espera y tampoco en el traslado. Muy separados los sectores y, al menos en la previa, todo bien.

A continuación fueron llegando otros simpatizantes más, algunos en colectivos y minibuses, Uber, taxis y autos particulares. La Policía en el lugar indicó que lo mejor era que ingresaran temprano porque el trámite del reconocimiento facial en algunos casos demoró por algunos problemas técnicos. Pero nadie se quedó sin poder entrar.

Como sucede en muchos estadios de Brasil la Policía no dejó ingresar banderas o al menos no las permitió extender en la tribuna solo la principal, la de Los Leales, la barra oficial. Las demás quedaron guardadas para otros momentos del partido.

El clima externo fue casi helado, con menos de 15 grados en el termómetro, pero adentro fue otra cosa. Casi 50 mil hinchas coparon el Neo Química Arena en la búsqueda de la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. Fue un infierno el griterío de la multitud que se hizo presente para un momento histórico.

UNA PREVIA MUY TRANQUILA

La mañana se vivió de manera tranquila en el hotel Marriot, en donde estuvo alojada la delegación. Allí pasaron la noche previa al juego con una particularidad: luego de la cena y de mirar el partido de San Pablo-Boca por la Copa Sudamericana, una lluvia de pirotecnia sacudió la zona de Guarulhos. Durante unos 15 minutos, en la madrugada, muchos ruidos de estampidos hizo que los jugadores que ya se habían dormido se despertaran y miraran por sus ventanas para ver qué pasaba. Por suerte fue un rato nomás y sucedió minutos antes de la 1 de la mañana. Antes, los brasileños, lo hacían más tarde.

A la mañana el plantel aprovechó para descansar y luego pasar un largo rato al costado de la piscina del hotel, en donde tomaron mates y charlaron en forma privada. Antes hubo una activación en el gimnasio del hotel a cargo del Profe. Pasaron algunos amigos de varios futbolistas y del entrenador, que estuvo un largo rato con un amigo llegado desde Italia para hacer un trabajo en Brasil y aprovechó para visitarlo.

El que tuvo una mañana bien familiar fue el presidente Juan Sebastián Verón, quien viajó junto a su esposa Valentina Martín y su pequeña hija Mila, quien ya está dando sus primeros pasos y fue una mirada recurrente de todos los presentes.

La nena ya empezó a vivir la experiencia de Estudiantes como lo hizo su papá durante tantos años en su infancia de la mano de Juan Ramón. La mañana estuvo bastante despejada luego de un noche de lluvia en San Pablo. Nubes y poco más. La temperatura fue bastante agradable y el termómetro pasó los 20 grados al mediodía, ideal para estar al aire libre.

Presencia dirigencial, además de Verón hubo mucha. Los vices Martín Gorostegui, Pascual Caiella y Chicho Spagnolo. También el secretario Bruno Salomone y los dirigentes como Miguel Meno, Pedro Wartzman, Malala Serantes, Juan Segovia, Lautaro Porterie, Martín Cerolini, Tito Fenoglio, el exvicepresidente Juan José Calderón y los integrantes de la Fundación Estudiantes: Germán Nanni y Giachino. Este grupo viajó junto al colectivo de los jugadores, pero en otro micro paralelo.