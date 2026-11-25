En la antesala del encuentro definitorio de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes dio a conocer la nómina oficial de jugadores citados por el director técnico Alexander Medina.

Con una base que combina futbolistas de amplia trayectoria y alternativas jóvenes, el cuerpo técnico Pincha confirmó a los integrantes de la delegación que afrontarán el duelo decisivo del próximo sábado.

La lista completa de futbolistas elegida por el Cacique:

Arqueros: Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone y Fernando Muslera.

Defensores: Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia, Eric Meza, Tomás Palacios, Ramiro Funes Mori y Eros Mancuso.

Mediocampistas: José Sosa, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Miguel Monsalve, Jalíl Elías y Bautista Kociubinski.

Delanteros: Guido Carrillo, Edwuin Cetré, Adolfo Gaich, Lucas Alario, Brian Aguirre, Fabricio Pérez y Joaquín Correa.

De esta forma, el Pincha ultimó los detalles de su plantel profesional por la mañana y, en horas de la tarde, emprendió su viaje rumbo a Uruguay para enfrentar al elenco paulista en Brasil, donde intentará conquistar nuevamente la Copa Libertadores.