Estudiantes: en la búsqueda de un reemplazo para Correa

La lesión de Joaquín Correa modificó los planes de Estudiantes para el tramo decisivo de la temporada. El delantero se perderá la final de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y su presencia en la definición de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el próximo 28 de noviembre, todavía es una incógnita. En el cuerpo técnico mantienen la expectativa de poder recuperarlo, aunque los tiempos serán ajustados.

Los estudios médicos confirmaron que el atacante sufrió una lesión muscular grado dos en el bíceps de la pierna derecha. El inconveniente se originó durante el partido frente a Talleres, en Córdoba, cuando transcurrían 25 minutos del segundo tiempo. Correa sintió una molestia aguda, pidió inmediatamente el cambio y abandonó el campo de juego con evidentes gestos de dolor.

Se trata de la segunda lesión muscular que padece en apenas 52 días. La anterior había sido en la pierna izquierda y se produjo durante los cuartos de final de la Libertadores, en el encuentro disputado en San Pablo. Aquella ruptura fibrilar lo mantuvo varias semanas alejado de la actividad y obligó a reorganizar las opciones ofensivas del equipo dirigido técnicamente por Alexander Medina.

Ahora, el escenario vuelve a presentar un desafío similar, aunque con dos compromisos decisivos en el horizonte. El Tucu está descartado para enfrentar a la Lepra mendocina y el cuerpo médico seguirá de cerca su evolución para determinar si puede llegar a la final continental. La intención es que esté disponible ante Palmeiras, aunque no quieren apurar los plazos ni correr riesgos que puedan agravar la lesión.

Mientras tanto, Medina deberá resolver cómo reemplazarlo en la Supercopa. Una de las posibilidades es mantener el esquema y buscar una variante en la zona ofensiva, aunque también está sobre la mesa la opción de modificar el dibujo táctico. El entrenador analiza distintas alternativas: sumar un defensor, incorporar un volante de contención o apostar por otro extremo para ocupar el lugar. Edwuin Cetré es uno de los candidatos.

La decisión comenzará a tomar forma en el próximo entrenamiento. Por ahora, la ausencia de Correa en la primera final es un hecho y la principal preocupación pasa por su recuperación de cara a Montevideo. Estudiantes sabe que pierde una pieza importante y espera que el delantero pueda estar disponible para la cita más importante del año. El plantel continuará con los trabajos hoy en el Country Club de City Bell.