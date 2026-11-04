Estudiantes: estar en Montevideo, una verdadera odisea

En el mundo Estudiantes todavía persiste la bronca por lo que fue el caótico y poco claro comienzo de venta de entradas para los hinchas de ambos equipos finalistas. En un día en donde en teoría se iban a poner a disposición por parte de Conmebol 2000 butacas para cada club, algo que luego no se tradujo en la cantidad de fanáticos que pudieron asegurar su presencia en la capital uruguaya, mientras muchos veían como agencias de viajes y de reventa, ofrecían a precios irrisorios esas mismas ubicaciones, lo que desató aún más el enojo hacia la entidad presidida por Alejandro Domínguez, la metodología y los medios de venta para poder estar en la gran final de la Copa Libertadores.

Pese a la desesperación y el malestar lógico por el mal manejo en una cuestión tan elemental, la buena noticia es que desde la Confederación Sudamericana de Fútbol ya pusieron fecha para lo que será el comienzo de la etapa 3 de ventas de entradas para el decisivo choque frente a Palmeiras del sábado 28 de este mes, que tendrá lugar pasado mañana a las 10 con 12.000 entradas tanto para los hinchas pincharratas como para la parcialidad del Verdão a un valor de 95 dólares. Cabe destacar, que como se informó en su momento, Estudiantes ocupará la Tribuna Ámsterdam.

Si bien desde el ente que nuclea el fútbol sudamericano anunciaron que la modalidad de venta dependerá de cada club, desde Estudiantes ya desde hace algunos días se detalló que la venta será para socios y a través del sistema de ranking dividido en cuatro ventanas. En primer turno tendrán la oportunidad el viernes de 10 a 18 hs de hacerse con su entrada los socios generales que acumulen de 1000 a 546 puntos y los asociados del interior que cuenten con 1000 a 363 puntos, que son en principio los únicos que tienen asegurado su lugar en el estadio que será sede del Mundial 2030, la segunda ventana tendrá lugar del viernes a las 18 hasta el sábado a las 8 e irá de los 545 puntos a los 400 para socios en general y 362 a 290 para socios del interior, mientras que en la tercera, que será el sábado de 8:00 a 16:00 hs, la oportunidad la tendrán los socios generales que junten de 399 a 200 puntos y de 289 a 150 para los asociados del interior. Por último, en caso de que siga habiendo populares a disposición, ese mismo sábado de 16 a 24 hs, en cuarto lugar será el turno para los socios generales que tengan de 199 a 0 puntos y en el caso de los socios del interior, de 149 puntos a 0.

Por otra parte, desde Estudiantes informaron que Conmebol habilitará nuevas instancias de venta de plateas categoría 1 y 2, cuyos días y horarios serán informados oportunamente.