Estudiantes - Flamengo "se jugará sí o sí en UNO": el plan del Pincha para ubicar al público visitante

La dirigencia de Estudiantes avanzó en las últimas horas con una definición importante de cara a la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo: el partido de ida se jugará en el estadio Jorge Luis Hirschi.

La posibilidad de que UNO no pudiera ser utilizado había generado incertidumbre luego de la clasificación del equipo albirrojo, principalmente por los requisitos de Conmebol vinculados con la cantidad de localidades que deben reservarse para el público visitante.

Si bien el estadio cumple con la capacidad mínima exigida para esta instancia, el principal inconveniente estaba en el espacio destinado a los hinchas visitantes. El codo de 115 y 57, utilizado habitualmente por las parcialidades rivales en los partidos internacionales, tiene una capacidad cercana a las 2.500 personas, mientras que Conmebol contempla alrededor de 4.000 localidades.

Ante este escenario, la idea es cerrar el sector visitante en unas 2.000 localidades, que serían ubicadas en el codo de 115 y 57. Esa alternativa permitiría sostener el partido en UNO, aunque todavía resta terminar de acordar la distribución definitiva.

En caso de que Flamengo pretenda una cantidad mayor de entradas, Estudiantes analiza una segunda posibilidad: habilitar también el sector H de la tribuna de calle 115. Para eso se estudia retirar butacas y adaptar el espacio con el objetivo de ampliar la capacidad destinada a los hinchas brasileños.

La cuestión de las localidades aparece como uno de los puntos centrales de la organización del encuentro. En Flamengo existe interés en contar con una cantidad importante de entradas para sus hinchas y evitar que una parte de ellos quede afuera del partido en La Plata.

De esta manera, la alternativa de trasladar la ida a otro estadio pierde fuerza, luego de que inicialmente se evaluaran escenarios como Lanús o Independiente ante las dificultades para cumplir con los requerimientos de Conmebol.

Ahora, el foco está puesto en terminar de definir cuántas entradas recibirá Flamengo y cómo quedará conformado el sector visitante, mientras Estudiantes avanza con la organización de la primera semifinal en UNO.