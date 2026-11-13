La consagración en Córdoba no solamente le permitió a Estudiantes sumar una nueva estrella a su historia. La victoria por 3 a 2 frente a Independiente Rivadavia, por la Supercopa Argentina, también le aseguró un lugar en una competencia inédita que la AFA pondrá en marcha en 2027: la Recopa de Campeones, la primera edición.

Se trata de un nuevo torneo oficial que reunirá a los ganadores de tres competencias del fútbol argentino: la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina. De esta manera, el equipo dirigido por el Cacique Medina se convirtió en el segundo clasificado, detrás de Rosario Central, que obtuvo su boleto tras vencer justamente al Pincha en la final de la Supercopa Internacional.

El tercer participante saldrá de la Copa Argentina 2026: Platense ya tiene asegurado su lugar en la final y espera por el ganador de la semifinal entre Boca y Banfield. El campeón de ese certamen completará el triangular.

La Recopa tendrá un formato particular, siendo tres partidos en estadios neutrales designados por la AFA. El primero enfrentará a Estudiantes con Rosario Central, en una reedición del cruce que ambos protagonizaron por la Supercopa Internacional. Luego, el campeón de la Copa Argentina se medirá con el perdedor de ese encuentro y, finalmente, jugará ante el ganador.

Uno de los aspectos novedosos estará en el sistema de puntuación. Los triunfos durante los 90 minutos otorgarán tres puntos, mientras que los encuentros que terminen empatados se definirán por penales. En ese caso, el vencedor de la tanda sumará dos unidades y el perdedor se quedará con un punto.

Si dos o más equipos terminan igualados en la tabla, se utilizarán como criterios de desempate la diferencia de gol, los tantos a favor, la menor cantidad de goles recibidos y, finalmente, el fair play.

Finales jugadas por Estudiantes desde 2023

Copa Argentina 2023 - campeón

Supercopa Argentina 2023 (en 2024)

Copa de la Liga 2024 - campeón

Trofeo de Campeones 2024 - campeón

Supercopa Internacional 2024 (en 2025)

Torneo Clausura 2025 - campeón

Trofeo de Campeones 2025 - campeón

Supercopa Internacional 2025 (en 2026)

Supercopa Argentina 2025 (en 2026) - campeón

Copa Libertadores 2026 - 28 de noviembre

Recopa de campeones 2025-26 (en 2027)