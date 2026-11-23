El hockey platense está de parabienes, ya que vivió un fin de semana con muchas emociones. Al primer título de Santa Bárbara se le sumó la obtención del equipo femenino de Estudiantes “A” de la Copa Baires de Desarrollo.

El conjunto albirrojo, dirigido técnicamente por Mariano Espil, venció en la final a Quilmes “B” por 1 a 0. El único gol del partido final, que tuvo como escenario la cancha del Parque Olímpico de Buenos Aires, fue marcado por Renata Carabas -de penal-, cuando transcurría parte del tercer cuarto.

Luego de ese tanto, el equipo estudiantil, que fue acompañado por una buena cantidad de personas, supo aguantar los embates de Quilmes “B” hasta que llegó la bocina del final, desatándose el festejo de la jugadoras albirrojas, que coronaron un gran año con la obtención de la Copa Desarrollo; mientras que la Primera D2 finalizaron en el quinto puesto.

Este tipo de competencia la disputan equipos de la Primera D para abajo, que participan en las distintas categorías de la Asociación Amateur de hockey sobre césped de Buenos Aires.

Este encuentro se iba a jugar el sábado próximo, pero se adelantó por un acuerdo entre ambos clubes, como consecuencia de que ese día se estará disputando la final de la Copa Libertadores de América, en el Estadio Centenario de Montevideo.