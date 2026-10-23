Estudiantes hizo historia en Brasil y sacó boleto directo hacia Montevideo

A cruzar el charco. Estudiantes es finalista de la Copa Libertadores de América. El Pincha venció a Flamengo, el vigente campeón, en el mítico estadio Maracaná y se metió en la última instancia del certamen más importante del continente. El sábado 28 de noviembre, en Montevideo, tendrá la oportunidad de ir por la quinta estrella continental frente a Palmeiras, un rival que guarda un lugar especial en su historia. Avanzó a la sexta final de su historia.

Maracanazo albirrojo. El conjunto platense se tomó revancha de aquella eliminación de la edición pasada en condición de local, cuando el Mengao se impuso desde los doce pasos. Anoche, en la lluviosa noche de Río de Janeiro, Estudiantes fue más efectivo en los penales, y con un Fernando Muslera que se vistió de héroe, avanzó a la final de cita máxima del continente.

Después de 17 años, Estudiantes volverá a disputar una final de Libertadores. La última vez había sido en 2009, cuando enfrentó a Cruzeiro en una definición a doble partido. En la ida, disputada en La Plata, igualaron sin goles. La serie quedó abierta para la revancha en el estadio Mineirão, donde los dirigidos por Alejandro Sabella desafiaron al jogo bonito y bordaron la cuarta estrella americana en el escudo albirrojo.

Aquella noche del 15 de julio, ante más de 60.000 espectadores en Belo Horizonte, el Pincha coronó una campaña inolvidable. Henrique puso en ventaja al conjunto brasileño a los seis minutos del segundo tiempo, pero Gastón Fernández estableció la igualdad. Cuando el desenlace parecía cada vez más complejo, Mauro Boselli marcó el 2-1 definitivo y desató el festejo de una multitud que volvió a ver a Estudiantes en lo más alto de América.

Ahora, los dirigidos por Alexander Medina tendrán una nueva oportunidad de hacer historia. La cita será el sábado 28 de noviembre, con horario a confirmar, en el estadio Centenario de Montevideo. Del otro lado estará Palmeiras, uno de los grandes protagonistas del continente, que disputó cuatro de las últimas siete finales de la competencia y cayó ante Flamengo en la edición pasada.

Pero el cruce tiene un atractivo adicional: Estudiantes y Palmeiras volverán a encontrarse en una final de Libertadores después de 58 años. En 1968, ambos equipos protagonizaron una definición que necesitó de tres partidos para consagrar al campeón. El Pincha ganó 2-1 en La Plata, pero perdió 3-1 en San Pablo y debió disputar un desempate.

La tercera cita se jugó precisamente en el estadio Centenario, el mismo escenario en el que ahora buscará la quinta. Allí, el equipo albirrojo se impuso por 2-0, con goles de Ribaudo y Juan Ramón Verón, y conquistó por primera vez la Copa Libertadores. Casi seis décadas después, el destino vuelve a cruzar a los mismos protagonistas en el mismo estadio.

Estudiantes ya conoce el camino hacia la gloria y tendrá enfrente al rival al que venció en aquella primera consagración. En Montevideo, el Pincha buscará repetir la historia, cerrar un recorrido inolvidable y sumar una nueva estrella a su escudo.

revancha de la eliminación 2025

Estudiantes derrotó por penales a Flamengo en el Estadio Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores, tomándose revancha de la eliminación de la edición pasada desde la misma vía.

Aquella noche en el Estadio UNO, el Mengao fue más efectivo desde los doce pasos y con un Agustín Rossi vestido de héroe logró imponerse y avanzar a semifinales. Sin embargo, anoche, con actores similares, el Pincha Rió último y desde el manchón de los suspiros, Estudiantes volvió a clasificar a una final de Copa Libertadores.