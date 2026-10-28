La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL rechazó íntegramente la protesta presentada por Flamengo por la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores 2026. También desestimó el pedido de medidas cautelares del club brasileño.

De esta manera, Estudiantes mantiene firme su clasificación a la final del certamen, que se disputará el próximo 28 de noviembre ante Palmeiras, en Montevideo.

“¡Nos vemos el 28, familia!”, celebró el Pincha en sus redes sociales.

Anoche, el presidente Verón, en pleno momento de incertidumbre por la presión mediática que está ejerciendo Flamengo respecto a la posible impugnación del partido semifinal, el presidente albirrojo habló y anticipaba tranquilidad.

“No corremos riesgo de no poder jugar la final, hicimos todo bajo asesoramiento. Solo esperamos que se termine de resolver para ver qué sucede en adelante”, declaró anoche en La Red en una charla de una hora en la que lo escuchó muy tranquilo y seguro de sus palabras: el Pincha estará el 28 de noviembre en el estadio Centenario.

“Lo importante es esto, que Marcos (Rojo) jugó habilitado por el TAS”, remarcó. También aclaró que la institución espera la decisión definitiva, que podría conocerse antes o después de la final, y sostuvo que Estudiantes no corre riesgo de quedarse afuera del partido por esta situación.