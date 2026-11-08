Estudiantes lanzó la venta de pasajes para la final de la Libertadores: cómo y cuándo comprarlos

De cara a la final de la Copa Libertadores, que se disputará en Uruguay, Estudiantes lanzó una iniciativa para facilitar el traslado de sus hinchas. Con el objetivo de aliviar el impacto económico que representa viajar al exterior, el club asumirá el 70% del costo del pasaje de micro, permitiendo que sus socios y socias puedan acceder al viaje ida y vuelta a Montevideo por un valor final de $50.000 por persona.

La comercialización de los lugares comenzará este jueves 12 de noviembre a las 10 y se gestionará exclusivamente de forma digital a través de la aplicación UNO y la plataforma ticketing.estudiantesdelaplata.com.

La ventana 1 tendrá lugar el jueves 12 de 10 a 18 para los socios que tengan más de 400 puntos. Por su parte, los socios del interior podrán canjear si tienen más de 300.

En ese sentido, la ventana 2 se habilitará el viernes 13 de 10 a 18 para los socios que poseen menos de 399 puntos. En cambio, los socios del interior tendrán habilitada la posibilidad de comprar si tienen menos de 299 puntos.

El sábado 14 habrá una venta liberada de los pasajes de micro en caso de que aún queden disponibilidad en los micros que pondrá a disposición Estudiantes.

Cómo se trasladarán los hinchas

La caravana albirroja partirá hacia la capital uruguaya el viernes 27 de noviembre desde UNO, en un horario que se ajustará según lo coordinado con los organismos de seguridad. Los micros viajarán directo sin paradas intermedias y emprenderán el regreso a La Plata inmediatamente después de finalizado el partido.

El servicio de traslado es puramente logístico. Cada socio debe gestionar su ticket de ingreso al estadio de forma independiente por los canales oficiales de la Conmebol.

Asimismo, es responsabilidad exclusiva de cada pasajero contar con el DNI o pasaporte vigente para cruzar el trámite migratorio con Uruguay, así como las autorizaciones correspondientes expedidas por la Dirección Nacional de Migraciones en caso de viajar con menores de edad.