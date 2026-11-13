Estudiantes levantó la estrella número 17 y agrandó su vitrina

Estudiantes sigue haciendo historia y alcanzó su estrella número 17 de la era profesional, luego de quedarse con la Supercopa Argentina 2026 ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, para los historiadores, es la conquista número 19 del Pincha ya que le cuentan el campeonato que consiguió en la era amateur junto con las copas República y Escobar.

El triunfo ante la Lepra Mendocina le dio al León la posibilidad de quedarse con la Supercopa Argentina, la cual había disputado en su momento con Vélez en el estadio Libertadores de América y en donde había caído 2-0.

Sin dudas, el conjunto albirrojo sigue el plan de crecimiento al pie de la letra, luego de lo que fue la renovación del Jorge Hirschi.

Con el correr de los años, supo armar grandes equipos que lo llevaron a ampliar sus vitrinas, ya que por cuarto año consecutivo logró levantar al menos un trofeo.

Con la conquista de esta nueva estrella, Estudiantes alcanzó su undécimo título nacional, ya que anteriormente había conquistó seis campeonatos de AFA, una Copa de la Liga, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones de 2024 y 2025. Por su parte, las seis restantes conquistas son de carácter internacional: cuatro Copa Libertadores, una Intercontinental y una Interamericana.