Estudiantes trabaja en el laboratorio de City Bell con la mira puesta en la final de la Copa Libertadores. A ocho días de la gran cita en Montevideo, Alexander Medina todavía tiene cuestiones por resolver y analiza distintas alternativas para encontrar el equipo que saldrá a jugar el sábado 28 en el Estadio Centenario. Con una baja confirmada y a la espera de Joaquín Correa, el entrenador ajusta las piezas de cara al partido más importante del año.

El Cacique sabe que no podrá contar con Baltasar Rodríguez, expulsado en el encuentro frente a Flamengo, y deberá buscarle un reemplazante. La ausencia obliga al cuerpo técnico a evaluar variantes, tanto de nombres como de esquema, en una semana en la que cada entrenamiento adquiere un valor especial.

En paralelo, la atención está puesta en Correa. El Tucu atraviesa la etapa final de su recuperación y trabaja a contrarreloj con la ilusión de llegar en condiciones a la gran cita. Si bien acompañará al plantel en la final, todavía resta saber si podrá estar desde el comienzo. La intención es que sea titular, aunque su evolución marcará los próximos pasos. En caso de no estar en condiciones de jugar desde el inicio, la alternativa sería que pueda sumar minutos durante el segundo tiempo.

Ante este panorama, Medina analiza diferentes posibilidades para cubrir la baja de Rodríguez. Una de las opciones que toma mayor fuerza es volver al esquema con tres centrales y dos carrileros, una disposición que ya utilizó en la instancia anterior frente al Mengao y que le permitió darle mayor solidez defensiva al equipo. Al mismo tiempo que en ataque contó con más peso.

La variante abre un abanico de posibilidades en el sector izquierdo. Tobio Burgos aparece como una alternativa para ocupar todo el andarivel, aunque también podría adelantarse algunos metros y dejar el lugar para mantener el habitual sistema. La decisión dependerá de cómo quiera plantear Medina el partido y del equilibrio que busque entre la contención y las proyecciones ofensivas. En ese escenario, también aparece Edwuin Cetré como uno de los nombres que podría ganar terreno, sobre todo si Correa no llega en plenitud.

Estudiantes todavía no tiene todas las piezas acomodadas. Medina trabaja sobre distintas variantes, con una ausencia que ya es definitiva y una incógnita que mantiene en vilo al cuerpo técnico. El objetivo es llegar al Centenario con el equipo definido y la certeza de haber encontrado la mejor fórmula para afrontar la final.

El plantel continuará con las prácticas hoy en el predio Mariano Mangano para seguir adelante con su preparación.