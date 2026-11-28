La movilización de los hinchas de Estudiantes hacia Montevideo para acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores dejó cifras impactantes. Según informó el club, de acuerdo con el reporte del paso fronterizo de Gualeguaychú, ya ingresaron a Uruguay 22.261 simpatizantes albirrojos.

El traslado se realizó en aproximadamente 3.000 automóviles y más de 200 micros, en una caravana que el propio club calificó como histórica.

A esa cifra hay que sumarle los miles de hinchas que eligieron cruzar el Río de la Plata en Buquebús y otras embarcaciones, además de quienes viajaron en avión para estar presentes en la definición frente a Palmeiras.

La movilización refleja la expectativa que despertó la final continental y el acompañamiento masivo de la parcialidad pincharrata, que convirtió a Montevideo en una extensión de La Plata en la previa del partido más esperado.