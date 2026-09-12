Palermo, recibido con aplausos, pero sin homenaje del Pincha

En la previa del duelo entre Estudiantes y Platense por una nueva fecha del Torneo Clausura, la expectativa estaba puesta en el regreso de Martín Palermo a UNO. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en 2021, en esta oportunidad la dirigencia del Pincha decidió no llevar a cabo ningún tipo de agasajo ni distinción oficial antes del inicio del encuentro.

Palermo, nacido futbolísticamente en el Pincha y promovido a Primera con la camiseta del León a comienzos de los noventa, saltó al campo de juego del Estadio UNO sin que se hiciera mención desde la voz del estadio ni se le entregara la habitual plaqueta o camiseta encuadrada conmemorativa.

La omisión llamó la atención de los presentes en la cancha y rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales. Si bien un sector de los hinchas se mantuvo al margen entendiendo el contexto competitivo, otra gran parte manifestó su extrañeza por la falta de un gesto institucional hacia un jugador surgido de las divisiones inferiores de la institución.

De esta forma, la estadía de Palermo en La Plata transcurrió en un clima estrictamente profesional, con la mirada puesta únicamente en lo táctico y futbolístico dentro del campo de juego.

Cabe destacar que el exjugador de Boca fue uno de los nombres que sonó hace unos meses para ocupar el cargo de entrenador después de la renuncia de Eduardo Domínguez. Si bien se rumoreó que tuvo una charla con Juan Sebastián Verón, la dirigencia de Estudiantes finalmente optó por elegir a Alexander Medina.