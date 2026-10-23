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Intentará zafar de los equipos que jueguen por el descenso en vóley

Estudiantes no se quiere “pinchar”

Por Redacción

Estudiantes buscará esta noche, desde las 21:30, tratar de clasificar entre los ocho primeros del torneo Metropolitano femenino de División de Honor con lo que también estará evitando jugar por el descenso como uno de los cuatro últimos de la tabla de posiciones.

El conjunto albirrojo tendrá que visitar hoy a Universidad Nacional de Tres de Febrero, que ocupa el último puesto de la tabla de posiciones: mientras que Estudiantes llega a este encuentro con una importante victoria sobre San Lorenzo de Almagro 3 a 1, en el gimnasio del Estadio UNO.

Claro que además de ganar también para clasificar a los Playoffs tendrá que esperar como sale Ferro (V. San Gregorio) y River Plate (V. Gimnasia). En caso contrario tendrá que jugar para evitar el descenso de categoría en los Playout.

Como quedó dicho, Gimnasia tendrá que visitar a River Plate, que cuenta con la exarmadora de Las Lobas: Tatiana Vera. Este cruce se jugará desde las 21, en el gimnasio millonario. El conjunto albiazul marcha en la tercera colocación.

En lo que respecta a Banco Provincia, que también está clasificado para los Playoffs, se enfrentará desde las 19 con Argentina de Castelar, en el Parque Olímpico.

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