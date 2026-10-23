Estudiantes dio el golpe en Brasil, eliminó a Flamengo por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha se hizo fuerte en el Maracaná, dejó en el camino al campeón de la última edición y consiguió el pasaje a la definición del sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde se enfrentará con Palmeiras.

El conjunto brasileño había sido el primero en asegurar su lugar en la final, tras superar a Fluminense en una serie que terminó 2 a 2 en el resultado global. En la ida, Palmeiras se impuso por 2 a 1 como visitante, con goles de José Manuel “Flaco” López y Marlon Freitas, mientras que Wesley Nata descontó para el Flu. En la revancha, Fluminense ganó 1 a 0 con un tanto de Hércules y llevó la definición a los penales. Allí, el Verdão tuvo efectividad perfecta y se impuso por 5 a 3, luego de que Nonato fallara el cuarto remate de su equipo.

Después llegó el turno de Estudiantes, que protagonizó una noche inolvidable en Río de Janeiro. Tras igualar sin goles en el resultado global, el equipo platense se impuso en la tanda de penales y selló su clasificación a la final. Fernando Muslera fue la gran figura al atajar los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Del lado albirrojo, Edwuin Cetré fue el único que falló su ejecución, que debió repetirse luego de que resbalara y golpeara la pelota con ambos pies. Sin embargo, José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron sus remates y le dieron al Pincha una clasificación histórica.

Ahora, Estudiantes irá por la gloria continental frente a Palmeiras. Después de superar una serie exigente y eliminar al vigente campeón en su propia casa, el equipo albirrojo tendrá la oportunidad de volver a conquistar América en una final que se disputará en Uruguay. Será en Montevideo el sábado 28 de noviembre.