Estudiantes por Copa Libertadores: recomendaciones a los hinchas para evitar las duras sanciones

Este miécoles, a las 21:30 hs, Estudiantes se medirá con Corinthians en Brasil por el partido de vuelta de cuartos de final en la Copa Libertadores. Ante las duras sanciones que podría implementar la Justicia vecina y la Conmebol, desde la institución platense compartieron recomendaciones para los hinchas que viajen.

En la previa de un nuevo viaje masivo de simpatizantes hacia territorio brasileño por torneos internacionales, se emitió una severa advertencia dirigida a socios e hinchas: cualquier gesto, cántico o expresión de carácter racista, xenófobo o discriminatorio constituye un delito grave en Brasil y puede derivar en la detención inmediata de los involucrados.

El llamado a la responsabilidad se fundamenta en un marco legal sumamente estricto. La Ley Nº 14.532, vigente en el país vecino desde 2023, tipificó la injuria racial como delito de racismo. Según informó la propia Cancillería argentina, durante las últimas ediciones de la Copa Libertadores y Sudamericana, ya se registraron detenciones de ciudadanos argentinos por este tipo de episodios.

Un dato central para los hinchas que viajarán a San Pablo es que la legislación brasileña no contempla la libertad bajo fianza para estos casos. A su vez, el Consulado argentino en la ciudad paulista remarcó que las penas contemplan hasta cinco años de prisión con cumplimiento efectivo en cárcel. Las autoridades consulares enfatizaron que la prohibición alcanza a cualquier provocación hacia la población local.

En ese marco, el club remarcó que expresiones que en el marco del "folklore del fútbol" argentino suelen ser naturalizados, en Brasil tienen consecuencias penales inmediatas y no son tolerados por las fuerzas de seguridad ni por el sistema judicial.

Junto con el llamado a mantener una conducta responsable dentro y fuera del estadio, la embajada consular y la institución emitieron una serie de pautas preventivas:

- Entradas oficiales: adquirir tickets únicamente por las vías formales autorizadas.

- Tolerancia cero a estupefacientes: recordar que el consumo y tenencia de drogas está gravemente penado por la ley local.

- Cobertura médica y legal: contar con un seguro de viaje amplio que incluya asistencia jurídica ante cualquier eventualidad.