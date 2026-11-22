La consagración de Boca en la Copa Sudamericana tuvo un impacto directo y favorable para Estudiantes. Con el título obtenido por el conjunto xeneize en Barranquilla tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro, se liberó una plaza en la tabla anual del fútbol argentino y el Pincha aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El equipo albirrojo ya tiene garantizada su participación en el plano continental para la próxima temporada, cumpliendo uno de los grandes objetivos trazados en el calendario local gracias al efecto cascada generado por el campeonato del conjunto de la Ribera.

Según el reglamento de clasificación a las copas internacionales de la Liga Profesional, el campeón de la Copa Sudamericana obtiene de manera automática un boleto directo para disputar la siguiente edición de la Copa Libertadores. Como Boca ocupaba uno de los puestos de clasificación en la tabla acumulada del año, su consagración continental provocó el corrimiento de plazas hacia abajo.

Ese movimiento le permitió a Estudiantes quedarse con el boleto disponible para ingresar a la Copa Sudamericana 2027, asegurando así presencia internacional por una nueva temporada consecutiva.

Con la tranquilidad de tener ya abrochado su lugar en una competencia internacional, el equipo que dirige Alexander Medina puede enfocarse sin distracciones en el gran desafío inmediato: la definición de la Copa Libertadores ante Palmeiras.